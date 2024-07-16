Школы Истры проверили перед началом учебного года

Пресс-служба администрации городского округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра

Образовательные учреждения подготавливают к началу нового учебного года в городском округе Истра. Основной акцент сделан на вопросах безопасности.

Осматривать школы и детские сады начали с середины июля, комиссия проверяет состояние кабинетов, пищеблоков, столовых, спортивных и музыкальных залов. В нее входят представители управления образования, культуры, медицины, безопасности и Роспотребнадзора.

Проверяют объекты на санитарную и гигиеническую безопасность, соответствие правилам и нормам СанПиН, а также на безопасность самого здания. Подготовку всех образовательных объектов закончат к августу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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