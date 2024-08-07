Школы и детские сады в Лосино-Петровском проверят к началу учебного года

Проверку учреждений образования проведут в Лосино-Петровском округе. Специалисты оценят антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность и соблюдение санитарных и гигиенических норм.

Вопрос обсудили на совещании с главой Лосино-Петровского городского округа. Сергей Джеглав поручил особенно обратить внимание на обеспечение безопасности учеников школ, расположенных рядом с дорогами. Это учреждения в поселке Биокомбината и два корпуса школы № 2 имени В. В. Дагаева.

Специалисты должны будут оборудовать около школ дорожные знаки и сделать специальную разметку, установить пешеходные ограждения, светофор и освещение на «зебрах».

На встрече также рассказали, что педагогический состав учреждений образования уже укомплектовали. 10 учителям округа компенсируют аренду жилья. Сумма выплаты составляет 20 тысяч рублей. Это региональная мера поддержки. Сейчас депутаты планируют обсудить создание подобных мер на муниципальном уровне.

Также в школы уже закупили всю необходимую литературу.

Кроме того, на совещании рассказали о работе по приведению к единому стандарту объектов потребительского рынка в округе. Так, входную группу полностью обновили в магазине крупной федеральной сети в поселке Аничково.

На неделе в муниципалитете также запланировали продолжить работы по благоустройству набережной Суворовских прудов и проверить ремонта теплотрассы по улице Пушкина.

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