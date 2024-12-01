Школы и детские сады в Лобне украсили к Новому году

Родители, воспитанники и педагоги в Лобне украсили образовательные учреждения к Новому году и Рождеству. Они сами выбрали тематики убранства и изготовили игрушки на мастер-классах.

Готовиться к Новому году начали задолго до праздника — кабинеты и холлы украсили еще за месяц до Нового года.

«С каждого класса мы берем по украшению, и вот наш класс тоже принял участие. Камин, который стоит сзади, делали наши замечательные мамы. Постепенно мы украшаем нашу школу, надеемся, что она будет самой лучшей в городе», — сказала ученица 5 класса София Гогулина.

В лицее «Авиатика» учатся более 1500 тысяч учеников. Украшали учебное заведение не только воспитанники, но и родители.

«У нас лицей очень-очень большой. Мне кажется, что у детей уже должна быть атмосфера праздника. У нас есть одна единая тема — это русская зима. Каждый классный руководитель придерживается этой тематики, и каждый наш класс будет украшен в русскую зиму», — сказала педагог-организатор лицея «Авиатика» Татьяна Слесаренко.

Украшать школы и детские сады в Лобне — давняя традиция. Каждый год образовательные учреждения выбирают тематику, которой будут соответствовать украшения. Например, в школе № 9 воцарилась сказка. Каждый класс старается проявить фантазию: кто-то использует трафареты и краски, кто-то — аппликации из бумаги или фольги. Старшие ребят развешивают на елке игрушки и гирлянды, а младшие вырезают снежинки и мастерят подарочные коробки.

«Мы хотели сделать сказку для наших детей, потому что школа занимает очень большое место в жизни каждого человека, и школа — это маленькая жизнь, которая у наших детей началась только сейчас — в первый год. Новый год — это, конечно же, чудеса и сказки», — сказала мама ученика 1 класса Татьяна Андрусевская.