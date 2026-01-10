Школы и детские сады отремонтируют в Балашихе

Ремонт школы № 18 в деревне Черное, рассчитанной на 550 мест, начали в 2025 году в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.

В здании полностью заменят инженерные коммуникации и сантехнику, обновят фасад и кровлю, благоустроят территорию. Также расширят спортивный зал, создадут современные медицинский и пищевой блоки, а для занятий кадетов обустроят тир.

Параллельно ведутся капитальные ремонты в детских садах № 5 (микрорайон Саввино), № 21 (микрорайон Павлино) и № 28 (микрорайон Купавна). В них проведут полную замену оконных блоков, обновят все инженерные системы и выполнят монтаж новой кровли. Детские сады получат новейшее оборудование, а на территориях появятся современные игровые площадки.

В 2025 году в округе уже были капитально отремонтированы школа № 32, гимназия № 1, а также детские сады № 17 и № 23. До 2028 года планируется модернизировать еще девять зданий.