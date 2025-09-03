Школы и библиотеки Можайска получили книги о воинской доблести Подмосковья

Директорам образовательных комплексов и учреждений культуры были переданы более 50-ти экземпляров книги «От обороны к Победе. Путеводитель юного патриота Подмосковья». Издание стало уникальным издательским проектом Московской областной Думы.

Издание предназначено для учащихся средних классов. Книга в доступной и увлекательной форме рассказывает о ратном и трудовом подвиге жителей региона. Особое место в путеводителе уделено Городам воинской славы Подмосковья, среди которых почетное место занимает Можайск. Первые четыре главы книги посвящены именно им — Волоколамску, Дмитрову, Наро-Фоминску и Можайску.

Путеводитель был выпущен ограниченным тиражом в пять тысяч экземпляров к 80-летию Великой Победы.

«Уверена, эта книга поможет ребятам изучить историю родного края еще глубже. Ее можно использовать на уроках „Разговоры о важном“ и классных часах. Растим патриотов! — отметила, вручая комплекты книг, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.

Путеводитель содержит информацию о Городах трудовой доблести и Населённых пунктах воинской доблести, а также о защитниках и освободителях Подмосковья. Яркие иллюстрации и исторические фотографии делают книгу особенно интересной для юных читателей.

Она станет ценным пособием для патриотического воспитания молодежи и поможет новому поколению можайцев сохранить память о героическом прошлом своей Малой Родины.