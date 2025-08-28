Школы Химок вошли в топ-100 образовательных учреждений страны

Школа «Триумф», Химкинский лицей, а также лицеи №10 и №15 в Химках вошли в рейтинг лучших школ страны. В этом году в Химках выпускниками стали почти 5 тысяч школьников из них более 250 учеников получили аттестаты особого образца с золотыми и серебряными медалями, а 27 выпускников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов.

Образовательные учреждения продемонстрировали отличные результаты по двум критериям: общее количество успешных абитуриентов и конкурентоспособность, то есть доля выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Лицеи №10 и №15 вошли в топ-100 школ, которые готовят учеников для поступления в вузы по направлениям «Экономика и управление». Химкинский лицей стал лучшим в подготовке абитуриентов по направлению «Медицина». Школа «Триумф» вошла в топ-500 по общему количеству выпускников, поступивших в ведущие университеты России.

«Достижения наших школ – это результат целенаправленной работы педагогов, поддержки родителей и серьезного отношения самих учеников к учебе. Вхождение лицеев в топ-100 подтверждает высокий уровень образования в нашем городе», – отметила депутат Юлия Мамай.

Кроме того, недавно в Подмосковье опубликовали рейтинг 100 лучших образовательных заведений региона. В нем Химкинский лицей занял 14 место, школа «Триумф» — 21 место, а Аэрокосмический лицей — 79 место.