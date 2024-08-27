Школы Химок вошли в топ лучших учебных заведений в Подмосковье

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Лучшими признали 17 школ городского округа Химки. Ежегодный рейтинг составило министерство образования Московской области.

Высокие позиции в рейтинге лучших образовательных учреждений Подмосковья заняли Химкинский лицей, «Лига первых», «Флагман», «Триумф», школы «, № 14, № 19, № 20, № 29, № 8, комплекс „Перспектива“, лицеи № 10, № 12, № 15, № 21, Аэрокосмический и гимназии № 9 и № 23.

«Это колоссальный труд наших уважаемых учителей и всего педагогического состава. Вместе мы продолжим развивать проекты, которые помогут нашим ученикам достичь высоких результатов», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Напомним, что учебные заведения Химок уже занимали лидирующие позиции в общенациональном рейтинге. Главными критериями оценки были количество студентов престижных вузов из числа учеников школы и конкурентоспособность лицеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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