Школы Химок вошли в рейтинг лучших образовательных учреждений России

Среди образовательных учреждений, попавших во всероссийский топ: Химкинский лицей, школы № 14 и «Триумф», лицеи № 12 и № 15. При оценке учитывались конкурентоспособность учебного заведения и количество поступивших в престижные вузы выпускников.

Среди 100 лучших школ России выделились образовательные учреждения Химок, в которых учеников готовят для поступления в вузы по таким направлениям как: «Экономика и управление» — лицеи № 10 и № 15 и «Медицина» — лицей № 12, школа «Триумф» и Химкинский лицей.

Школа «Триумф» и Химкинский лицей также вошли в топ-500 по количеству выпускников, поступивших в ведущие академии и университеты России.

Лучшими учебными заведениями Химок по конкурентоспособности учащихся среди подмосковных учреждений стали Химкинский лицей, школы № 14 и «Триумф», а также лицеи № 12 и № 15.

«Такие высокие результаты — это усердная работа педагогического состава, а также успехи наших юных химчан. Поздравляю коллективы учителей, учеников и родителей! Удачи и достижения всех поставленных целей!» — сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Отметим, что образовательные заведения Химок ежегодно входят в списки лучших по всей стране. Помимо этого, летом в городском округе выпустилось практически вдвое больше стобалльников, чем в прошлом году.

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