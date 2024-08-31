Школы Химок проведут выставку в Музее Победы 4 сентября

Школы городского округа Химки презентуют тематическую экспозицию «На защите столицы» в Музее Победы в Москве. Открытие запланировано на 4 сентября.

Выставку проведут в рамках всероссийской историко-просветительской программы «Школьный Музей Победы». К акции присоединятся более двух тысяч школьных музеев России и Белоруссии.

В выставке примут участие школа «Лидер», Химкинский лицей и лицеи № 7 и № 21. Они представят стенды с уникальными экспонатами времен Великой Отечественной войны, документами, фотографиями и личными вещами Героев Советского Союза Владимира Тюкова и Михаила Машинцева. Гостям выставки также расскажут о Клинско-Солнечногорской наступательной операции и ее участниках.

Торжественное открытие экспозиции пройдет 4 сентября в 15:00 в Музее Победы по адресу: Москва, площадь Победы, 3. Выставка будет работать с 4 по 18 сентября. Подробнее на сайте.

При поддержке главы городского округа Химки Дмитрия Волошина школьники и жители регулярно участвуют в областных и всероссийских акциях и мероприятиях.

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