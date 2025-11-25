Школу в «Первом квартале» в Ленинском округе достроят до конца года
Школу в «Первом квартале» в Ленинском округе продолжают строить. Она будет рассчитана на 1,6 тысячи учеников и откроется до конца этого года.
Сейчас девелопер «Брусника» завершает благоустройство школьного сквера, рассказали в областном Минжилполитики. Кроме того, продолжается строительство спортивного ядра. На его территории смогут заниматься все жили квартала.
Внутри здания ведут монтажные работы, устанавливают мебель и оборудование.
На территории школы высадили деревья и кустарники, установили фонари, урны и скамейки.
На территории «Первого квартала» уже построили шесть корпусов и детский сад. Там работает отделение вызовов врача на дом и продолжают возводить многофункциональный паркинг.