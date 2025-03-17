Школу вожатых студенческих отрядов открыли в Мытищах

Школу вожатых студенческих отрядов Московской области открыли в Российском университете кооперации в Мытищах. На мероприятии присутствовали более 200 участников.

На праздничном концерте «Дотянись до мечты» студенческие отряды Подмосковья выступили с вокальными, танцевальными и театральными номерами.

«Школа вожатых — это больше, чем учеба. Это сообщество единомышленников, где рождаются дружба, идеи и мечты. Это стартовая площадка для тех, кто готов дарить детям радость, превращать каждый день смены в маленькое приключение и быть примером для подражания», — подчеркнул руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Вожатых в рамках образовательной программы подготовят к летнему сезону. Они освоят правила первой помощи и действий в чрезвычайных ситуациях, а также изучат психологические тонкости работы с детьми.

Кроме того, опытные наставники обучат слушателей проектированию смен и организации мероприятий.

Выпускники школы получат свидетельства государственного образца и смогут работать не только в лагерях Подмосковья, но также в федеральных детских центрах и на всероссийских проектах студенческих отрядов.