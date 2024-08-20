Школу в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове откроют в сентябре

Школу на 600 мест построили в жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцове. Она заработает 2 сентября.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания превысила 10 тысяч квадратных метров, оно состоит из нескольких блоков разной этажности. Внутри обустроили учебные классы, лаборатории, мастерские и игровые, а также просторный актовый зал с эстрадой, два спортзала, библиотеку с медиатекой, столовую и медблок.

На территории разместили беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол и волейбол, а также места для игр и отдыха и многое другое.

В жилом комплексе также планируют построить детский сад на 210 мест, поликлинику на 300 посещений в смену и многоуровневые паркинги.

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