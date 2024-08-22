Школу в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове откроют в сентябре

Фото: Самолет

Школу на 600 мест достроили в жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцове. Ее откроют в сентябре.

Кака рассказали в Минобразовании Подмосковья, школу построила группа «Самолет» в рамках программы комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Общая площадь здания составляет 10,5 тысячи квадратных метров. Там обустроили кабинеты с лабораториями, учебные классы, мастерские, игровые для младших школьников, актовый и спортивные залы, а также столовую на 312 мест.

Жилой комплекс находится в поселке Заречье. На его территории также построят поликлинику на 300 посещений в смену, а также детский сад на 210 мест и многоуровневые паркинги. На первых этажах жилых домов откроют кафе, аптеки и салоны красоты.

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