Школу в ЖК «Скандинавский» в Мытищах откроют в сентябре

Фото: ГК ФСК

Школу на 500 мест откроют в жилом комплексе «Скандинавский» в Мытищах в сентябре. В ней обустроили спортивный и актовый залы, библиотеку, лаборантские и многое другое.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школу построили за счет внебюджетных средств по программе комплексного развития территории. В учреждении обустроили учебные кабинеты, лаборантские, библиотеку, актовый и спортивный залы, а также другие помещения. На территории разместили спортивные и игровые площадки.

«Скандинавский» находится в 2,8 километра от Москвы по Осташковскому шоссе и в 10 минутах от станции метро «Медведково». На территории построили шесть жилых домов, школу и детский сад.

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