Школу в ЖК «Римский» в Ленинском округе построят к сентябрю

Школу построят в жилом комплексе «Римский» в поселке Развилка Ленинского округа к сентябрю. Она будет рассчитана на 1359 мест, рассказали в областном Минстрое.

Над строительством школы трудятся более 300 специалистов. Строительная готовность объекта уже достигла 85%.

Сейчас в здании проводят чистовую отделку, монтируют коммуникации, обустраивают сцену актового зала и собирают мебель. На территории устанавливают ограждения, детские площадки и спортивные комплексы.

Площадь школы составит почти 20 тысяч квадратных метров. Там обустроят учебные классы с лабораториями, два спортзала, библиотеку и столовую.

Работы проводят по госпрограмме за счет бюджетных средств. Школа откроет двери для учеников в сентябре.