Школу в ЖК «Римский» Ленинского округа открыли 1 сентября

В ЖК «Римский» Ленинского округа открылась новая школа. Современное четырехэтажное здание площадью почти 20 тысяч квадратных метров рассчитано на 1,3 тысячи учеников и создано для того, чтобы дети могли развиваться во всех направлениях.

В школе есть просторные классы, современные лаборатории и мастерские, актовый и два спортивных зала, читальный зал с IT-зоной и столовая. На территории оборудовали стадион с легкоатлетическим сектором, игровые площадки и зоны для отдыха.

Мама первоклассника Данилы Юлия Кудряшова призналась, что очень рада за сына. По ее словам, школа просторная, современная и в ней есть все необходимое, чтобы учеба была в радость. Она отметила, что впечатления у нее только самые положительные.

Возведение образовательного учреждения велось по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».