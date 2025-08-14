Школу в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедове откроют к сентябрю

Крупнейшую в Домодедове школу откроют в жилом комплексе «Прибрежный Парк» в сентябре. Она будет рассчитана на 1,6 тысячи учеников — это 66 классов по 25 человек.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в трехэтажном здании обустроили универсальные учебные классы и специализированные кабинеты ИЗО, музыки, информатики и естественных наук с лабораториями. Для учеников будут работать мастерские по кулинарии, обработке ткани, работе по дереву и металлу, а также библиотечный центр.

В центре школы разместили просторный вестибюль, рядом с которым находится актовый зал на 650 зрителей.

Кроме того, в учреждении будут столовая, три спортзала, игровые комнаты и зоны отдыха. На территории — футбольное поле, площадка для волейбола, стол для тенниса, беговые дорожки, а также теплицы и огородные участки.

Жилой комплекс возводят в девяти километрах от МКАД. Рядом расположены выезды на трассу М-4 и Каширское шоссе, а также железнодорожная станция «Ленинская». На территории уже построили 18 корпусов. На первых этажах домов открыли кофейни, магазины, пункты выдачи заказов и аптеки. Сейчас там возводят второй детский сад и поликлинику.