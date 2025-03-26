Школу в ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах достроят в 2026 году

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства школы в микрорайоне «Пироговская Ривьера» в Мытищах. Возводить образовательное учреждение начали осенью 2024 года. На сегодняшний день готовность объекта составляет 18%. Сейчас рабочие ведут устройство монолитного каркаса.

Сдать школу планируют в третьем квартале 2026 года.

Образовательное учреждение рассчитано на 600 ребят с 1-го по 11-й класс. Об этом пишет Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Для учащихся создадут все условия: учебные кабинеты, зоны для отдыха на переменах, лаборатории, библиотеку, мастерские для обработки дерева, металла, тканей, кулинарный блок. Также в школе разместят столовую, два спортзала и большой актовый зал с эстрадой и костюмерными.

Классы будут вмещать по 25 и 13 человек для максимальной эффективности образовательного процесса.

В управлении строительного надзора региона отмечают, что в «Пироговской Ривьере» Мытищ уже построили 12 многоквартирных домов, детский сад на 225 воспитанников и поликлинику.