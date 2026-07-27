Школу в ЖК «Новая Щербинка» в Подольске откроют в сентябре

Школу на 500 мест достроили в квартале «Новая Щербинка» в Подольске. Она рассчитана на 500 мест. Корпус войдет в состав учебного комплекса МОУ СОШ имени Д. И. Зернова и откроется 1 сентября, сообщили в региональном Минжилполитики. Сейчас учреждение проходит процедуру лицензирования.

Трехэтажное здание площадью более 12 тысяч квадратных метров расположено на первой линии зеленого массива, а площадь школьного участка превышает 2,7 гектара. Внутри оборудованы 20 учебных классов, лаборантские и библиотека. Столовая рассчитана на 250 посадочных мест.

Первый этаж отведен под актовый зал на 200 мест со ступенчатым подъемом пола до уровня второго этажа и профессиональным сценическим оборудованием. Здесь же расположены артистические, костюмерные и комнаты для хранения инструментов. На втором этаже разместились два спортзала. У большого предусмотрен отдельный вход с вестибюлем и гардеробом, что позволяет проводить спортивные мероприятия для жителей района без доступа в основную школу.

Коммерческий директор «Квартал-инвестстрой» Мария Могилевцева-Головина отметила, что при проектировании архитекторы учли сложный рельеф участка. Перепад высот был обыгран функционально: на территории появился амфитеатр для массовых событий и полноценный спортивный кластер. На пришкольном участке обустроены футбольное поле с беговыми дорожками, волейбольная и баскетбольная площадки, прыжковая яма, зона для подвижных игр, уличные тренажеры и игровое оборудование. Изюминкой стал скалодром с индивидуальными трассами для занятий и соревнований.

ЖК «Новая Щербинка» расположен в полукилометре от границы Москвы на юге Подмосковья. Общая площадь комплекса комфорт-класса достигает 23 гектаров. Уже введены десять монолитно-кирпичных домов, еще один завершают строить.