Школу в ЖК «Мытищи Парк» откроют 1 сентября

Школу в жилом комплексе «Мытищи Парк» откроют 1 сентября. Учреждение рассчитано на 1,1 тысячи ребят. В помещениях уже устанавливают мебель и современное оборудование.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, общая площадь здания превысит 12 тысяч квадратных метров. Там обустроили учебные и специализированные классы с лабораториями, мастерские по обработке дерева и шитью, кабинет кулинарии, помещения для групп продленного дня и многое другое.

Концерты и праздники будут проводить в большом актовом зале. Ученикам также будет доступен библиотечный центр, два спортзала и столовая.

На территории разместят места для занятий спортом и зоны отдыха. Там обустроят футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для баскетбола и волейбола, игровой лабиринт, школьный огород и велопарковку.

Жилой комплекс находится на северо-востоке Подмосковья рядом с Пироговским лесопарком. Дорога до МКАД по Ярославскому шоссе занимает около 10 минут. На территории уже работают детский сад и школа, в будущем там откроют еще три образовательных учреждения и поликлинику.