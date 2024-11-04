Школу в ЖК «Молодежный» в Красногорске построят к концу 2025 года

В микрорайоне Павшинская Пойма городского округа Красногорск продолжают возводить школу на 1100 мест. Строительную готовность здания учебного заведения оценили в 30%, работы завершат до конца следующего года.

Новую школу в ЖК «Молодежный» в Красногорске поделят на два больших блока: начальный и старший. Начальный блок вместит в себя 400 учащихся, а старший — 700.

В учебном заведении построят новые лаборантские и мастерские, разместят просторный актовый зал с эстрадой, вместительную столовую, спортивные залы. Кроме этого, в учреждении современной техникой оборудуют IT-зону библиотеки.

Также строители облагородят пришкольную территорию. Там построят большой стадион и детские площадки.

Как рассказали в пресс-службе министерства строительства, готовность нового объекта составила 30%.

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