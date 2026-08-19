Школу в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске достроят в 2027 году

В Красногорске продолжается строительство школы на 1100 мест. Строители завершают монтаж инженерных коммуникаций, остекление и оформление фасадов. Одновременно проходят отделочные работы и благоустройство территории.

Сдать школу планируют в 2027 году.

Трехэтажное здание площадью более 17 тысяч квадратных метров строят по индивидуальному проекту. В нем разместят современные классы и лаборатории, мастерские, кабинеты кулинарии и шитья, помещения для групп продленного дня, библиотеку с медиатекой, актовый зал на 400 зрителей и столовую на 600 человек.

Для занятий спортом предусмотрели два зала. Также в школе оборудуют кабинеты врача, психолога и логопеда, а на каждом этаже организуют зоны отдыха.

Фасады облицуют коричневым клинкерным кирпичом с элементами фактурной кладки. Рядом со зданием появятся футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, тренировочные и игровые зоны, а также амфитеатр для мероприятий на открытом воздухе. Территорию озеленят и оснастят наружным освещением.

«Квартал Строгино» занимает 20,7 гектара и будет включать 12 жилых корпусов. На территории также строят два детских сада на 425 дошкольников. В перспективе в комплексе откроют детско-взрослую поликлинику, рассчитанную на 119 посещений за смену, с постом скорой помощи.

Жилой квартал расположен недалеко от станций метро «Строгино» и «Мякинино». Поблизости также находится Живописная бухта с благоустроенной набережной и пляжем.

Образовательный комплекс возводит группа «Самолет».