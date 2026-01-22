Школу в ЖК «Квартал Строгино» построят к 2027 году

Школу построят в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске. В ней оборудуют лаборатории, библиотечный центр, актовый и спортивные залы. Учреждение планируют открыть в 2027 году.

Как сообщили в Минжилполитики Подмосковья, на объекте уже завершают кирпичные кладки, устанавливают коммуникации и обустраивают кровлю.

Площадь трехэтажного здания составит 17,2 тысячи квадратных метров. В нем обустроят светлые кабинеты, специализированные классы с лабораториями, зоны отдыха с мягкой мебелью, два лифта и пандусы.

В школе также создадут просторный актовый зал с профессиональной сценической техникой, где будут проводить концерты и спектакли. Ребятам будет доступна библиотека с медиаархивом, два спортзала и столовая.

Жилой комплекс «Квартал Строгино» находится в северо-западном направлении Подмосковья. Рядом расположены съезд на МКАД, метро «Строгино» и «Мякинино». К 2027 году в пяти минутах от проекта запустят станцию «Липовая роща». На территории также появятся два детских сада, поликлиника и пост скорой помощи.