Школу в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе достроят к лету

Общеобразовательную школу построят в поселке Битца Ленинского округа. Она откроется в сентябре 2026 года.

Школу построят на территории жилого комплекса «Южная Битца». Площадь здания составит 13 тысяч квадратных метров. Оно будет рассчитано на 1,3 тысячи учеников: 400 — в начальных, 500 — в средних и 250 — в старших классах.

«Для ребят обустроят просторные современные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый залы. Фасад здания станет своеобразной шпаргалкой для учеников — в его оформлении используют математические формулы», — рассказали в обалстном стройнадзоре.

Строительство началось в мае 2024 года. Готовность объекта уже достигла 77%. Сейчас рабочие ведут отделку помещений и монтируют внутренние коммуникации.

Школа станет третьей на территории жилого комплекса. Под контролем специалистов стройнадзора там также возвели 11 многоквартирных домов, три детских сада и поликлинику.