Школу в ЖК «Ярославский» в Мытищах откроют в сентябре

Школу на 1650 мест продолжают строить в жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах. Учреждение откроется в сентябре.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, готовность объекта уже превысила 93%. Учреждение возводит компания ПИК за счет внебюджетных средств.

В здании уже установили стеклопакеты, завершили утепление, продолжают работы по подключению коммуникаций. На объекте трудятся 370 человек.

«Завершаются фасадные и отделочные работы. Идет монтаж лифтового оборудования и осуществляется благоустройство территории», — добавили в министерстве.

Площадь школы превысит 22 тысячи квадратных метров, в ней обустроят учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотеку с читальным залом и другие помещения.

Всего на территории ЖК заселили 23 жилых домов, открыли четыре детских сада, поликлинику и две школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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