Школу в ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках построят к 2025 году

Школ на 1100 учеников построят в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» в Химках. В основание учреждения заложили капсулу времени с письмом для будущих поколений.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школу построят за счет внебюджетных средств. Как отметил глава округа Дмитрий Волошин, учреждение послужит импульсом для развития сферы образования.

«Символично, что именно сегодня, в преддверии Дня знаний, мы даем старт строительству новой школы. Жители микрорайона Подрезково очень ждут ее открытия. Это большое событие для молодых родителей и семей с детьми, которые должны быть обеспечены комфортными условиями жизни в полной мере», — отметил он.

Площадь четырехэтажного здания превысит 19,6 тысячи квадратных метров. В центре обустроят сквер с зеленой зоной. На территории также разместят футбольное поле и места для игр в баскетбол. Внутри построят два спортивных зала, библиотеку, лаборантскую и другие помещения. Завершить работы планируют в 2025 году.

На территории жилого комплекса также построят детский сад на 400 мест. Как отметил директор проекта ГК ФСК Марк Рябков, застройщик старается создать все необходимое для обеспечения качественно образования.

«При создании крупных жилых комплексов мы всегда принимаем во внимание то, что жители должны быть обеспечены всем необходимым в шаговой доступности. Им должно быть комфортно находиться именно на этой территории и не нужно выезжать далеко, например, чтобы купить продукты, найти развлечения и, конечно же, отвести детей учиться», — отметил он.

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