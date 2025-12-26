Школу в ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках откроют в 2026 году

Школу в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» в Химках откроют в 2026 году. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи мест. Ученикам будут доступны футбольное поле, бассейн, амфитеатр и библиотека.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, девелопер уже завершил монтаж фиброцементных панелей и вышел на финальную стадию работ. Сейчас на объекте ведут внутреннюю отделку и устанавливают двери. Кроме того, ведется устройство бассейна и амфитеатра. По проекту на территории появится стадион и внутренний двор.

Площадь учебного заведения составит 19,6 тысячи квадратных метров. В здании обустроят два спортивных зала, библиотеку, лаборантские и выставочные пространства, а также собственный бассейн.

На территории будут работать футбольное поле, площадки для баскетбола и активных игр, а также озелененный сквер.

Жилой комплекс находится в 10 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. Проект включает пять корпусов на 4.2 тысячи квартир. Полностью его достроят в 2028 году.