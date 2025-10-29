Школу в жилом квартале «Новая Щербинка» в Подольске построят в декабре

В Подольске продолжается строительство новой современной школы в жилом квартале «Новая Щербинка». Как сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области, готовность объекта уже превысила 88%.

Строители полностью завершили монтаж кровли и отделку фасада, сейчас завершают установку инженерных систем, ведут внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Окончить строительство планируют в декабре 2025 года.

Школа будет трехэтажной, общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. Здесь появятся современные классы, лаборатории, два спортзала — большой и малый, а также столовая на 250 мест. В актовом зале обустроят сцену, комнаты для хранения музыкальных инструментов и костюмерные, что позволит проводить концерты и спектакли на профессиональном уровне.

Учебное заведение рассчитано на 500 учеников: 200 из них будут учиться в начальных классах, 250 — в среднем звене и еще 50 — в старших. Новая школа станет важным социальным объектом для жителей района, обеспечив детям комфортные условия для учебы и творчества.