Школу в Восточном микрорайоне в Звенигороде откроют 1 сентября

В Восточном микрорайоне в Звенигороде активно завершается строительство новой современной школы на 1,1 тысячи учеников. Сейчас объект готов на 95%. Внутри здания идут отделочные работы, устанавливаются инженерные сети и оборудование, расставляется мебель. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.

Параллельно благоустраивают территорию вокруг школы. Общая площадь здания составит 18 тысяч квадратных метров. Образовательное учреждение возводят по государственной программе Московской области. В ней будут блок начальной школы на 400 детей, а также блоки основной и старшей школы на 700 учеников. В здании предусмотрены учебные кабинеты, библиотека, два спортзала, актовый зал, столовая, а также административные и технические помещения.

На улице обустроят футбольное поле, беговые дорожки, зоны отдыха и участки для учебных и хозяйственных нужд. Здание школы будет полностью доступно для маломобильных людей.

Открытие школы запланировано на 1 сентября — в День знаний.