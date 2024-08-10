Школу в селе Новый Быт в Чехове подготовят к учебному году до 25 августа

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил подготовку школы в селе Новый Быт ко Дню знаний. Учебниками заведение уже обеспечили на 100%, а ремонт помещений завершат к 25 августа.

Лично оценить готовность школы в селе Новый Быт к 1 сентября приехал глава Чехова Михаил Собакин. Отдельное внимание он уделил кабинетам начальных классов, а также обсудил с директором обеспеченность библиотечного фонда школы.

Строители выполнили косметический ремонт первого этажа учебного заведения: отштукатурили, зашпаклевали и покрасили стены и потолки, обновили раковины и трубопровод. Еще предстоит отремонтировать входную группу, лестничные пролеты, помещение спортзала и пищеблока. К новому учебному году здесь приобрели парты и стулья, закупили мебель для двух первых классов.

Для пожарной безопасности школу оборудовали 20-тью новыми огнетушителями.

По словам директора учебного заведения Александра Лысенко, книгами и учебными пособиями детей обеспечили на 100%.

«Со своей стороны мы стремимся создать для наших детей комфортные и безопасные условия для обучения. Важно, чтобы школа была не только местом получения знаний, но и местом, где ребенок чувствует себя уютно и безопасно», — поделился Михаил Собакин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».