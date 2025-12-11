Школу в селе Липицы капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года
Здание школа на площади 178 Авиаполка в селе Липицы капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят все коммуникации, установят современную мебель и технику.
В здании уже наполовину завершили демонтажные работы, рассказали в областном Минстрое.
Площадь здания составляет 3,2 тысячи квадратных метров. В нем приведут в порядок кровлю, утеплят фасад, обновят входную группу, системы отопления, вентиляции, канализации, сантехнику, окна и двери.
В кабинетах появится современное оборудование и мебель.
Работы проведут в рамках госпрограммы по ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья по нацпроекту «Молодежь и дети».