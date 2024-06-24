Школу в селе Братовщина под Пушкино отремонтируют к сентябрю

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт школы № 5 продолжается на Огородной улице в селе Братовщина Пушкинского округа. На данный момент готовность объекта достигла 65%.

«Строители выполняют устройство напольной плитки, штукатурку и окраску стен, устройство фасада, шпаклевка стен, кровельные работы, устройство инженерных сетей», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, в школе отремонтируют фасады и кровлю, выполнят внутреннюю отделку, а также проложат внутренние коммуникации. В классах установят современную мебель и оборудование. Открытие обновленного учебного учреждения запланировано на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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