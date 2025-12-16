Школу в построят в поселке Свердловский в 2026 году

Школу на 1100 мест строят в микрорайоне Лукино-Варино в поселке Свердловский Лосино-Петровского округа. Работы завершены примерно на 65%.

Строители уже приступили к устройству фасадов и установке окон.

Школу разделят на блок для 400 учеников начальной школы и пространство для 700 старшеклассников с отдельными входами.

Также в здании оборудуют учебные классы и лаборантские, помещения для проведения кружков и индивидуальных занятий, актовый зал на 350 мест, два спортивных зала и административные помещения.

Кроме того, в учреждении будут работать информационно-библиотечный центр, столовая, где одновременно смогут разместиться 550 учеников, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет.

Особенностью здания станет арочный вход с V-образными колоннами.

Работы полностью завершат в следующем году.