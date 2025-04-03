Школу в поселке Свердловском построят к 2026 году

Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Новую большую школу построят в микрорайоне Лукино-Варино. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи мест и заработает в сентябре 2026 года.

Сейчас на площадке начался монтаж второго башенного крана, рассказали в регионально Минстрое. Специалисты начали готовить территорию — на месте будущей школы разработали котлован и начали устройство фундамента. Всего на площадке трудятся 45 человек.

Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
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Новая школа разгрузит два соседних учреждения в поселке Свердловском. Ее общая площадь составит более 15 тысячи квадратных метров.

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