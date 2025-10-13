Школу в поселке Свердловском построят к 1 сентября 2026 года

В микрорайоне Лукино-Варино с городском округе Лосино-Петровский продолжается возведение школы, рассчитанной на 1100 мест. Объект готов на 55%.

Проект реализуют в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств.

Как пояснил прораб Денис Шачин, сейчас специалисты утепляют фасад здания. В ближайшее время они приступят к установке окон, чтобы до наступления зимы полностью закрыть тепловой контур.

Ввод в эксплуатацию новой школы позволит существенно разгрузить две действующие образовательные организации, расположенные в поселке Свердловский.

Проектная мощность учебного заведения предусматривает обучение 400 учеников начальных классов и 700 учащихся основной и старшей школы. Общая площадь трехэтажного здания превысит 15 тысяч квадратных метров.

В школе создадут современные учебные классы, многофункциональный спортивный зал, специализированные кабинеты для практических занятий, библиотечно-информационный центр с читальным залом на 100 мест и IT-зоной, актовый зал на 350 мест с необходимыми вспомогательными помещениями, полностью оснащенный пищеблок, а также медицинский кабинет.

На прилегающей территории обустроят футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также другие объекты для занятий физультурой.

Открыть новую школу планируют 1 сентября следующего года.