Школу в поселке Свердловском достроят в 2026 году

Школу в микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловского достроят в 2026 года. В ней обустроят учебные классы, лаборантские, столовую и другие помещения.

Школа будет рассчитана на 1,1 тысячи мест, из которых 400 — для учеников начальных классов. Готовность объекта уже превысила 55%, рассказали в региональном Минстрое.

«Следующим этапом начнется установка оконных блоков — это позволит до наступления холодов полностью закрыть тепловой контур здания, чтобы начать внутренние отделочные работы в холодный период», — рассказали в ведомстве.

Школу разделят на два блока для начальных и старших классов. В каждом из них будет отдельный вход. В здании обустроят лаборантские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, столовую и медкабинет.