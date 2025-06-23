Школу в поселке Снегири под Истрой откроют после ремонта к сентябрю

Школа в поселке Снегири вновь примет своих учеников уже в сентябре 2025 года. В рамках капитального ремонта планируется комплексное обновление как внутри, так и снаружи.

На данный момент строительная готовность здания превысила 50%. Общая площадь здания составляет более 2,8 тысячи квадратных метра. На объекте работает 56 квалифицированных строителей и две единицы строительной техники.

Рабочие завершили демонтажные работы и установили новые окна, а еще на первом этаже практически готовы монолитные перекрытия. Следующим этап завершат штукатурку стен, фасадные работы и каменную кладку.

Здесь особое внимание уделяется инженерным системам: электроснабжение смонтировано на 53%, внутренняя канализация — на 45%.

Продолжаются работы по устройству кровли (35%), которые являются важным этапом обновления здания.Школьники начнут новый учебный год в полностью обновленном здании с современным оборудованием и мебелью.