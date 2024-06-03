Школу в поселке Правдино капитально отремонтируют к сентябрю

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт школы № 2 продолжается в поселке Правдино Пушкинского округа. Рабочие приступили к кровельным работам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Школу возвели в 1963 году, поэтому образовательному учреждению требовался ремонт. Школа входит в состав образовательного комплекса № 2, который объединил шесть детских садов и три школы.

«На объекте более 60 рабочих. Строители ведут кровельные и фасадные работы. В здании школы также проводят внутреннюю отделку помещений», — уточнили в ведомстве.

Все внутренние помещения школы приобретут новый облик. Помимо этого, в кабинетах установят современное оборудование и мебель. Ремонт планируется завершить к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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