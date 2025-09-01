Школу в поселке Поварово капитально отремонтировали

Поваровская школа открылась после капитального ремонта в Солнечногорске 1 сентября. Там обновили окна, двери, коммуникации, утеплили фасад и модернизировали видеонаблюдение.

Как рассказали в областном Минстрое, ремонт школы начался в январе этого года. За это время в здании 1968 года постройки обновили все помещения, лестничные марши, сантехнику, а также заменили коммуникации, окна, двери, утеплили фасад и кровлю.

В кабинетах установили современное оборудование, а систему видеонаблюдения модернизировали.

Учреждение отремонтировали по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Всего в этом году в регионе открыли 14 новых школ.