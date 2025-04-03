Школу в поселке Обухово капитально отремонтируют к сентябрю

В Богородском округе продолжают обновлять образовательные учреждения. В поселке Обухово проводят капитальный ремонт здания школы № 23.

Работы проходят в зданиях, где располагаются учебные классы и спортивный зал. На объекте трудятся 45 специалистов и две единицы техники.

Сейчас рабочие завершают обновление фасада, штукатурят стены, устанавливают стяжку пола, модернизируют электропроводку и системы отопления.

В рамках капитального ремонта также отремонтируют кровлю, входную группу и внутренние помещения, заменят инженерные системы и благоустроят прилегающую территорию. Кроме того, в школе установят новые мебель и технику.

Работы завершены на 40%. Ремонт планируют закончить к новому учебному году.