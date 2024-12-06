Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство школы в поселке Нагорное под Мытищами. Работы планируют завершить до конца года. Учреждение будет рассчитано на 1,1 тысячи учеников.
Как рассказали в ведомстве, строительство уже завершили на 87%. Сейчас специалисты продолжают благоустройство и отделку, а также устройство коммуникаций и фасадов.
Площадь трехэтажного здания составит около двух тысяч квадратных метров. Учреждение будет рассчитано на 400 учеников начальной, 500 — средней и 200 — старшей школы. Для них обустроят учебные кабинеты, мастерские, актовый зал и другие помещения.
На территории разместят игровые и спортивные зоны.
Еще 40 млрд рублей выделят на поддержку пенсионеров Подмосковья в 2025 году
Кабинет МРТ в центральной поликлинике в Солнечногорске обновят в 2025 году
Автобус с новогодними украшениями и музыкой вышел на маршрут в Люберцах
Студенческое конструкторское бюро открыли в МГТУ имени Баумана в Балашихе
Школу в поселке Нагорное достроят к концу декабря
Путин заявил о намеренной эскалации Западом конфликта на Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте