Школу в поселке Майдарово под Солнечногорском отремонтируют к сентябрю
Капитальный ремонт корпуса Ложковской школы продолжается в поселке Майдарово под Солнечногорском, его планируют завершить в августе. Работы идут в соответствии с графиком, подрядчик уже выполнил все демонтажные работы и оштукатурил стены.
Заместитель главы городского округа Солнечногорск по строительству Александр Сорокин проверил качество проведенных работ на объекте. Сейчас строители занимаются разводкой системы отопления и готовятся прокладывать сеть водоснабжения, они также выравнивают полы с помощью полусухой стяжки перед укладкой финишного покрытия.
«Сомнений, что успеваем в сроки, нет. Важность объекта неоспорима — это единственное образовательное учреждение в поселке. Здесь учится младшая школа и получают знания самые маленькие. Думаю, что строителей это подбадривает. Наш долг — ввести объект в эксплуатацию вовремя», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.
Двухэтажное здание площадью 1649 квадратных метров совмещает функции детского сада и начальной школы. В рамках капитального ремонта здесь обновят все коммуникации: системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования. Также модернизируют сети связи, видеонаблюдения, пожарной безопасности и охранной сигнализации, обновят кровлю и фасад, создадут современную входную группу. Помещения оснастят новым оборудованием.
Пространство для прогулок станет современным и безопасным. Проект благоустройства и видеонаблюдения сейчас проходит государственную экспертизу. Капитальный ремонт финансируют из бюджета Московской области, завершить его планируют в августе 2025 года.