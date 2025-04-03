Школу в поселке Майдарово под Солнечногорском отремонтируют к сентябрю

Капитальный ремонт корпуса Ложковской школы продолжается в поселке Майдарово под Солнечногорском, его планируют завершить в августе. Работы идут в соответствии с графиком, подрядчик уже выполнил все демонтажные работы и оштукатурил стены.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск по строительству Александр Сорокин проверил качество проведенных работ на объекте. Сейчас строители занимаются разводкой системы отопления и готовятся прокладывать сеть водоснабжения, они также выравнивают полы с помощью полусухой стяжки перед укладкой финишного покрытия.

«Сомнений, что успеваем в сроки, нет. Важность объекта неоспорима — это единственное образовательное учреждение в поселке. Здесь учится младшая школа и получают знания самые маленькие. Думаю, что строителей это подбадривает. Наш долг — ввести объект в эксплуатацию вовремя», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.