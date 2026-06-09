Школу в поселке Лунево под Химками откроют после капремонта в 2026 году

В поселке Лунево под Химками продолжается капитальный ремонт школы, строительная готовность объекта превышает 65%. Обновленная школа примет учеников уже в 2026 году.

В здании площадью более 8,5 тысячи квадратных метров завершаются фасадные и кровельные работы. Следующим этапом станет благоустройство прилегающей территории. Ход работ проверила глава Химок Инна Федотова вместе с педагогами и представителями родительского комитета.

«Луневская школа — отличный пример работы Народной программы „Единой России“. Жители просили отремонтировать здание, и их услышали. Сейчас готовность объекта — 65 процентов, а контроль за каждым этапом ведут не только строители, но и родители вместе с педагогами», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

В ходе осмотра Инна Федотова вместе с учителями и родителями определила задачи для подрядчика к следующей проверке. Регулярные выезды на площадку позволяют контролировать ход работ и соблюдать установленные сроки.