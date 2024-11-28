Школу в поселке Колычево под Можайском капитально отремонтируют в 2025 году

В поселке Колычево Можайского округа начался капитальный ремонт школы. На время проведения работ учеников распределили по другим учебным заведениям.

Общая площадь здания — 1568 квадратных метров. Здесь планируется отремонтировать фасад, входные группы, кровлю. Также заменить инженерные сети, установить современное оборудование, поменять окна, двери и мебель.

Подрядчик приступил к демонтажу: снял старое напольное покрытие, удалил все коммуникации. Ремонт кровли в спортивном зале начнется в декабре.

Ученики 5-9 классов временно обучаются в гимназии № 4 на Восточной улице, а начальные классы распределили в местный детский сад.

Отремонтированную школу откроют к сентябрю 2025 года.

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