Школу в поселке Колычево открыли после капремонта

Школу в поселке Колычево открыли после капитального ремонта. Там обновили коммуникации, фасад м водные группы, установили современную мебель и технику.

Как сообщили в региональном Минстрое, в ходе ремонта в здании полностью обновили помещения и лестничные марши, заменили окна, двери, коммуникации.

Специалисты отремонтировали фасад, входную группу и кровлю, установили в кабинетах современное оборудование.

Площадь здания превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Для безопасности учеников там модернизировали систему видеонаблюдения. Территорию благоустроили.

Работы провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».