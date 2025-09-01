Школу в поселке Колычево открыли после капитального ремонта в Можайске

В День знаний в поселке Колычево торжественно открыли школу после капитального ремонта. Особенно волнительным стал этот день для 14 первоклассников — для них впервые прозвучал школьный звонок.

В торжественной линейке приняли участие заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, муниципальный депутат Александр Паршин, консультант Управления государственного контроля в сфере образования Олеся Парфилова, священник Виталий, начальник ОМВД «Можайский» Юрий Воронин и городской прокурор Даниил Гаврилов. Почетные гости поздравили школьников, педагогов и родителей с началом нового учебного года.

«Очень волнительный первый день! Мы долго готовились, и, честно говоря, даже переживали, как все пройдет. Но когда увидели школу — все сомнения исчезли. Здесь все красивое, новое, продуманное до мелочей. Уверена, дети полюбят свою школу с первого взгляда», — поделилась впечатлениями Юлия, мама первоклассницы Елены.

С Днем знаний также поздравили одиннадцатиклассников, которым предстоит последний рывок. Педагоги отметили, что в улучшенных кабинетах учеба будет давать легко.

«Мы сделали все, чтобы учиться здесь было не только полезно, но комфортно. Этот капитальный ремонт — результат большого совместного труда. Проект реализован в рамках народной программы партии „Единая Россия“ при поддержке бюджета Московской области по программе „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“, — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Новый этап в жизни школы — это не только капитальный ремонт, но и символ обновленного подхода к образованию.