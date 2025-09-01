Школу в поселке Колычево открыли после капитального ремонта 1 сентября

В поселке Колычево Можайского округа после капитального ремонта открылась школа на улице Колычево, 33а. Работы провели по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.

Ремонт начался в январе 2025 года. В школе полностью обновили классы и другие помещения, отремонтировали лестницы и санузлы, заменили двери, окна и инженерные системы. Также рабочие утеплили фасад и крышу, установили новое оборудование для учебы и творчества. Для безопасности детей модернизировали систему видеонаблюдения.

Всего в регионе к 1 сентября открыли 14 новых школ и еще 57 вновь заработали после капитального ремонта.