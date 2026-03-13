Школу в поселке Часцы капитально отремонтируют к 1 сентября

В Одинцовском округе активными темпами продолжается капитальный ремонт школы в поселке Часцы. Строительная готовность здания превысила 40%.

На площадке сейчас работают 40 человек.

«Строители завершили демонтажные работы, ведут отделочные работы и осуществляет ремонт фасада, а также занимаются электромонтажными работами и монтажом инженерных систем», — сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Проект обновления школы, площадь которой составляет свыше двух тысячи квадратных метров, предусматривает полное преображение здания как внутри, так и снаружи.

Специалисты заменят оконные блоки, возведут перегородки, установят короба вентиляции, проведут утепление, покрасят стены, уложат новый пол, установят двери и светильники.

Также они заменят инженерные системы. Позже в школе появятся новые мебель и оборудование.

Работы проводят в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Завершить их планируют к началу нового учебного года.