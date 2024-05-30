Школу в мытищинской деревне Бородино откроют 1 сентября

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Готовится к открытию школа на 500 мест в деревне Бородино. Выездное совещание на строительной площадке провел исполняющий главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Образовательное учреждение значительно снизит нагрузку на соседнюю школу № 29. На объекте завершаются отделочные работы, продолжается подключение инженерных сетей. На прилегающей территории устанавливают линии наружного освещения, оборудуется спортивный комплекс.

Школу в деревне Бородино возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. На стройплощадке сейчас задействовано 74 человека. Завершаются отделочные работы, идет расстановка и подключение оборудования в пищеблоке. На прилегающей территории прокладывается наружное освещение, уложен первый слой асфальта, подготовлены основания под стадион и беговые дорожки. В самой школе практически готовы учебные кабинеты, лаборантские, помещения продленного дня для учеников начальных классов, медицинский блок и библиотека.

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