Школу в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе откроют в сентябре

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха завершилось строительство нового корпуса школы № 15, рассчитанного на 1320 учеников. Учебное заведение, соответствующее самым современным стандартам, откроет свои двери уже в новом учебном году.

Здание спроектировано для 55 классов, а учебные помещения адаптированы под возрастные особенности детей, что обеспечит комфортное обучение.

«Это передовой образовательный комплекс, созданный с учетом всех актуальных требований. В школе обустроены просторная столовая, актовый зал на 600 мест, два спортивных зала, стадион и детская площадка», — рассказал глава Балашихи Сергей Юров.

Кроме школы, в ЖК «Героев» построен детский сад на 220 мест, который уже готов к эксплуатации. Сейчас подрядчик завершает оформление необходимых документов, включая заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию.

Оба объекта — школа и детский сад — возведены в рамках инвестиционной программы по комплексному развитию территории микрорайона. Эти учреждения станут важным шагом в создании современной образовательной инфраструктуры для жителей Балашихи, обеспечивая детей комфортными условиями для учебы и развития.